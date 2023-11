Endspurt bis Sonntag Monheimer stimmen über Haushalt mit ab

Wie vielfältig auch die von der Stadt bereits umgesetzten Ideen ausfallen, zeigt die Haushaltsbeteiligung aus dem letzten Jahr. Hier hatten beispielsweise Kanaldeckel mit Stadtwappen die Bürger in der Abstimmungsphase überzeugt Anfang 2024 werden die Kanaldeckel in der Altstadt installiert. Auch Blühstreifen zur Unterstützung von Insekten wählten die Teilnehmenden auf die vorderen Plätze. 2023 wurde das Saatgut dann unter anderem an der Opladener Straße, dem Berliner Ring, der Krischerstraße und an kleineren Abschnitten im Stadtgebiet ausgesät. In den letzten Jahren führte die Beteiligung im Mitmach-Portal zur Umsetzung mehrerer Zebrastreifen und Kreisverkehre, zu Spielplatzmodernisierungen, Fahrradabstellplätzen und Grillpavillons. Die Mitplanen-Plattform ist unter www.mitplanen.monheim.de erreichbar.