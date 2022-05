Monheimer Süden : Regionalplanänderung: Unterlagen einsehen

Monheim Vom 13. Mai bis 13. Juni können Interessierte sich bei der Bezirksregierung informieren.

Der Regionalrat Düsseldorf hat im März 2021 ein Planverfahren für die Vergrößerung der Gewerbeflächen im Monheimer Süden gestartet. Aktuell ist die Verkleinerung des zunächst angedachten Gebietes im Gespräch. Bürger können sich in das Verfahren aktiv einbringen. Interessierte finden vom 13. Mai bis 13. Juni 2022 die Unterlagen während einer sogenannten Offenlage auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf: https://www.brd.nrw.de/services/offenlagen. Auf dieser Themenseite Offenlagen sind unter Umständen noch weitere Projekte aus anderen Bereichen online. Wer die Details zum möglichen neuen Gewerbegebiet für Monheim sucht, klickt hier: dritte Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) im Gebiet der Stadt Monheim am Rhein (Erweiterung GIB Alfred-Nobel-Straße).

Der Regionalrat hat das öffentliche Verfahren im März 2021 für eine etwa 18 Hektar große Fläche südlich der Alfred-Nobel-Straße an der Stadtgrenze zu Leverkusen gestartet, die an das Betriebsgelände der Firma Bayer auf Monheimer Gebiet angrenzt. Auf Grundlage eines einstimmig beschlossenen Antrags aller Fraktionen hat der Regionalrat am 24. März 2022 eine Verkleinerung des Plangebietes auf etwa 8,4 Hektar beschlossen. Mit dieser neuen Abgrenzung sollen die Auswirkungen auf den Grünzug möglichst reduziert und ein Abstand von 300 Metern zum Naturschutzgebiet am Monbagsee eingehalten werden.