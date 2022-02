Konzept wurde im Monheimer Kulturausschuss vorgestellt : Bücher-Bus soll neue Nutzer anlocken

In der Bibliothek in Monheim können Besucher mehr als 45.000 Medien ausleihen: Leiterin Nadja Kläsges und Rachid Akrouch. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Angebot startet noch in diesem Jahr in Monheim. Äußerlich soll der Bus farblich das bunte Logo der Bibliothek widerspiegeln und damit direkt als Einrichtung der Stadt erkennbar sein.

Wie erreicht man Menschen, für die Bücher grundsätzlich sieben Siegel haben, die aus eigener Initiative nie einen Fuß in die Bibliothek setzen würden? Die Stadt Monheim hat eine plausible Antwort: Mit einem Bücher- und Medienbus will die Bücherei Zielgruppen übergreifend und barrierearm künftig ihre Angebote „an den Mann bringen“, und überhaupt im Stadtgebiet noch sichtbarer und präsenter werden, erklärte deren Leiterin Nadja Kläsges im Monheimer Kulturausschuss.

Architekturstudentinnen der Peter Behrens School of Art Düsseldorf haben im Auftrag der Stadt nun ein Modellkonzept erarbeitet, das sie im Ausschuss vorstellten. Zunächst hatten sich die vier Studentinnen mit Hilfe der Medienpädagogin Birte Bungardt mit dem gesamten Medienangebot der Bibliothek vertraut gemacht, Programmiersprache und Robotik gelernt und den Raumbedarf für den Bus ermittelt. Unter der Anleitung ihres Dozenten Thomas Schaplik haben sie sodann mögliche anzufahrende Stationen im Monheimer Stadtgebiet identifiziert und Workshops für den „Maker Space Monheim“, so der Arbeitstitel, konzipiert, wie etwa die Entdeckung virtueller Welten, Gaming, Lesungen oder Kinoabende. Schließlich will sich die Bibliothek auch als Stätte der Begegnung, „als lebendigen und anregenden Kulturort“ etablieren, wie es im Konzept heißt.