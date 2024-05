Mehrgenerationenhaus Monheim Buchprojekt über das Berliner Viertel

Das Mehrgenerationenhaus in Monheim sucht Menschen aus dem Berliner Viertel, die Teil eines kooperativen Buchprojekts werden möchten. Gesucht werden sowohl Menschen, die schon länger im Viertel leben als auch neu hinzugezogene Bewohner. Was bedeutet eigentlich Heimat? Welche Rolle spielt das Berliner Viertel hierbei? Wie blicken die verschiedenen Generationen auf das Viertel und seinen Wandel im Laufe der Zeit? Diese und weitere Fragen sind Gegenstand der kurzen Interviews. Dabei sollen sowohl die Bewohner der ersten Generationen als auch die neu hinzugezogenen Menschen zu Wort kommen, um die unterschiedlichen Blickweisen und Ansichten der Menschen authentisch und vielfältig abzubilden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Interviews werden auf Wunsch weitestgehend anonymisiert. Alle Teilnehmenden erhalten als Dankeschön ein Exemplar des Buchs, dessen Druck aus Mitteln des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert wird. Interessierte melden sich per Mail (mgh-social@ekmonheim.de) oder telefonisch 02173 2757611. Alle Infos zum Projekt finden sich auch online unter www.demokratiewerkstatt-berlinerviertel.de