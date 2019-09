Monheim : BTSC bietet Judo-Kursus für Kinder ab fünf an

Monheim (elm) Der Baumberger Turn- und Sportclub 1897 (BTSC) bietet einen neuen Anfängerkurs in der Olympische Sportart Judo für alle Kinder ab fünf Jahren an. Das in Kooperation mit dem Deutschen Judo-Bund entwickelte Programm „Judo spielend lernen“ vermittelt seinen jungen Teilnehmern positiv die körperlichen, emotionalen und sozialen Erfahrungen im spielerischen Kämpfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Judo kann Koordination und Körperempfinden verbessern und Bewegungsdefizite ausgleichen. Es basiert auf Prinzipien, die das Einfühlungsvermögen von Kindern fördern können und kann aus abstrakten Begriffen wie Respekt und Mut gelebte Werte machen.