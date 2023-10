BTSC auf Tour Baumberger Sportler erkunden Maastricht und Aachen

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC) seine traditionelle Vereinsfahrt. „Die Tour war nach der Corona-Flaute wieder ausgebucht“, berichtet Pressewart Klaus Schneider. Am frühen Vormittag des Ausflugstags ging es für 50 Baumberger Clubber in die Europastadt Maastricht in der niederländischen Provinz Limburg. Das Fort Sint Pieter wurde unter fachkundiger Führung erkundet. Die dicken Mauern, die großen handbedienten Kanonen und die diagonal angeordneten Schießscharten des vom französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. im 17. Jahrhundert erbauten Forts oberhalb von Maastricht wurden allseits bestaunt. Bedauern gab es für die Soldaten der Barockzeit: Ihnen standen keine hygienischen Vorrichtungen zur Verfügung. „Wie konnten die dort nur ihren Dienst verrichten?“, lautete ein Kommentar.