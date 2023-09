Die SPD Langenfeld trauert Bruno Pascali ist im Alter von 79 Jahren gestorben

Bruno Pascali kam 1963 im Alter von 19 Jahren als Gastarbeiter aus Melendugno in Apulien nach Deutschland. Er bekam sofort Arbeit in einem Langenfelder Unternehmen. Schon 1965 wurde er Mitglied der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und wurde bei der Firma Höll in den Betriebsrat gewählt. Im Selben Jahr lernte er seine spätere Ehefrau Gordana kennen, die er 1967 heiratete. Die beiden haben einen Sohn und zwei Töchter. Pascali habe früh erkannt, dass die Gastarbeiter in Langenfeld dauerhaft leben würden, berichtet Heike Lützenkirchen (SPD Langenfeld). Er sei daher bemüht gewesen, politische Lösungen der Integration zu finden. Für ihn sei Solidarität, der Glaube, dass sich die Menschen nicht durch Sprache und Hautfarbe, sondern durch ihre Taten unterscheiden, innerste Überzeugung gewesen, sagt sie.