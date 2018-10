Brückenabriss und Vollsperrung im Autobahn-Kreuz Leverkusen

Leverkusen/Langenfeld/Monheim Ab Freitagabend ging im Leverkusener Autobahn-Kreuz West nichts mehr. Die Vollsperrung wirkte sich auch auf den Autobahnabschnitten bei Langenfeld und Monheim aus.

Bei der Renovierung daheim ist der Malervlies zum Schutz des Bodens ein paar Millimeter dick. Auf der Autobahn darf’s ein bisschen mehr sein. 70 Zentimeter hoch war das „Schutzpaket“ aus Vlies, Sand und Schotter, das die Bauarbeiter ausgebreitet haben, bevor der große Abrissbagger am Spaghetti-Knoten im Kreuz Leverkusen-West anrollte. „Wir wollen ja nicht, dass die großen Abrisselemente auf die Autobahn fallen, die Fahrbahn beschädigt wird, und wir können die A 1 dann hinterher nochmal frisch asphaltieren“, sagte Marcel Kern am Sonntagnachmittag. Der Projektleiter der Autobahnbehörde Straßen NRW klang entspannt. Der Grund: „Bisher liegen wir sehr gut in der Zeit.“ Und zu dem Zeitpunkt schon in den letzten Zügen des Abbruchs eines der Zubringer zwischen A 1 und A 59.