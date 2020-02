Marktstand : Kross gebackenes Brot aus der Eifel

Ramona Oberbanscheid verkauft Eifeler Brot auf dem Wochenmarkt in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Seit zwölf Jahren stehen Dirk und Daniela Oberbanscheid mit ihrem Brotstand auf dem Langenfelder Wochenmarkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dirk Oberbanscheid und seine Frau Daniela haben immer ein freundliches Lachen im Gesicht und eine paar nette Worte für ihre Kunden parat. Man merkt den beiden hinter ihrem Brotstand auf dem Langenfelder Wochenmarkt nicht an, dass ihr Tag schon um 2.15 Uhr begonnen hat und jeden Freitag erst um 18 Uhr enden wird. Sie stehen dort in Wind und Wetter und verkaufen Prümtaler Mühlenbrot und Ittertaler Landbrot. Und das seit zwölf Jahren allein in Langenfeld. Seit 30 Jahren sind sie insgesamt mit ihrem rollenden Brotladen unterwegs.

Obwohl man meinen sollte, dass es in Langenfeld genug Bäckereien gibt, hat Oberbanscheid seine Stammkunden. Jene, die keine Hefe vertragen können – denn außer Stuten, Brötchen und süßem Gebäck ist sein überwiegendes Angebot auf Sauerteigbasis gebacken. Die anderen mögen den einzigartigen Geschmack der lange ausgebackenen Eifler Brote mit krosser Kruste und saftigem Innenleben. Vollkornbrot, Körnerbrote, Vollroggenbrot, Mandelstuten, Hefeteilchen und einen hervorragenden Rosinen-Striezel verkauft er dienstags und freitags auf dem Langenfelder und samstags auf dem Monheimer Wochenmarkt.

Info Brote auf Sauerteigbasis gebacken Märkte Dirk Oberbanscheid steht mit seinen Brotspezialitäten auf dem Langenfelder, Leichlinger, Hochdahler, Monheimer und Wochenmarkt. Spezialitäten Seine Spezialitäten: Prümtaler Mühlenbrot und Ittertaler Landbrot. Inhaltsstoffe Außer Stuten, Brötchen und süßem Gebäck ist sein überwiegendes Angebot auf Sauerteigbasis gebacken.

Die Ware bekommt er jeden Tag frisch aus der Eifel. Außerdem fährt er jeden Morgen Bäckereien in Wuppertal, Solingen, Hilden und Düsseldorf für weitere Produkte an und sorgt so für ein abwechslungsreiches Angebot.

Langenfeld, gibt der Solinger Oberbanscheid unumwunden zu, sei ihm der liebste Standort. „Das ist ein großer, schöner Wochenmarkt mit vielen Kunden – zumindest, wenn das Wetter stimmt“, sagt er. Dennoch war es früher einfacher und angenehmer. „Anfangs waren wir mal 150 Stände, heute nur noch knapp über 70. Die Händler finden keinen Nachwuchs mehr. Kein Mensch legt Wert auf solche Arbeitszeiten“, sagt Oberbanscheid. Er hat Glück: Denn freitags springt neben seiner Frau auch seine Tochter Ramona ein und hilft dabei, die Kunden zu bedienen.

Auch die Zahl der Kunden schrumpft, berichtet er. Sie werden immer älter. Der Schnitt liegt bei 50 plus. „Und die Jungen haben einfach keine Zeit. Sie müssen Geld verdienen.“ Dennoch gibt es auch die vielen schönen Momente, wenn die Sonne scheint, die Menschen gut gelaunt sind und alle Zeit für einen kleinen Plausch haben. Dann ist der gelernte Zimmermann aus Solingen mit späterer Ausbildung im Molkerei-Großhandel in seinem Element, bietet frische Brötchen und Roggenbrote an, berät und empfiehlt, was schmeckt und individuell verträglich ist.

Kunden, die ungerne wechseln, können sich auf „ihr Lieblingsbrot“ verlassen. Die Rezeptur wird selten bis gar nicht überarbeitet. „Was gut ist, muss man nicht verändern“, sagt der Brot-Experte. In 30 Jahren hat er viele Marktkunden erlebt. Wie sie sich gewandelt haben? „Sie werden kritischer und genauer“, sagt er. Zum Beispiel gehöre er zu den wenigen, die nicht der Kassen-Bon-Pflicht unterliegen. „Wir haben eine offene Ladenkasse, rechnen noch alles im Kopf zusammen und geben nichts Gedrucktes heraus“, sagt er. „Dafür haben einige kein Verständnis. Es gibt auch immer noch Kunden, die nicht wissen, dass wir keine Plastiktüten mehr ausgeben. Wer seine Einkaufstasche vergessen hat, bekommt bei uns einen Stoffbeutel.“