Stimmabgabe vor dem 13. September : Briefwahl in Langenfeld und Monheim steuert auf neuen Rekord zu

In Monheim wurden Briefwahlunterlagen mehrfach versendet. Foto: Stadt Monheim/Birte Hauke

Langenfeld/Monheim Bis Mittwoch wurden schon 11.250 Anträge in Langenfeld und 5621 in Monheim gestellt – sehr häufig online. Monheims Beigeordneter Roland Liebermann bedauert die bereits gemeldete Panne. An bis zu 229 Monheimer waren Briefwahlunterlagen womöglich mehrfach zugesandt worden.