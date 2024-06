Brauchtum in Langenfeld Andreas Buchheim bleibt RCC-Vorsitzender

Das Rüsrother Carnevals Comitee (RCC) hat in den Geschäftsräumen der Fortuna Wintergärten GmbH seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Auf dem Programm standen unter anderem Neuwahlen im Vorstandsbereich an. Zunächst aber begrüßte der erste Vorsitzende Andreas Buchheim die zahlreich erschienen Mitglieder und dankte für den Einsatz in der abgelaufenen Session. Der 30 Mitglieder zählende Verein und die aus mehr als 30 Tanzkindern bestehende Tanzgruppe konnten ein überwiegend positives Resümee der Session 23/24 ziehen.