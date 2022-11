Bratapfelmarkt in Langenfeld : Omas Silberbesteck zu Ringen umgeformt

Michaela Schleppers-Fort zeigt beim Bratapfel und Kunstmarkt einen Schwibbogen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die CDU Langenfeld lud am Wochenende zum „Bratapfel- und Kunsthandwerkermarkt“ in die Stadthalle.Von Schmuck, über Bilder bis hin zu Kostbarkeiten aus Holz und Porzellan konnten Hobbyhandwerker und Profis ihr Kunsthandwerk zur Schau stellen. Der Markt war eine Einstimmung in die Weihnachtszeit.