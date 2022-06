Hoher Schaden in Langenfeld : Ermittlungen nach Brand in Flüchtlingsunterkunft gehen weiter

Die Unterkunft am Winkelsweg brannte am Freitagabend. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Ein Schaden in sechsstelliger Höhe und vier Verletzte lautet die Bilanz nach zwei Bränden am Freitagabend. Die Unterkunft ist unbewohnbar, die Ermittlungen gehen weiter.

Nach gleich zwei Bränden mit schweren Schäden in einer Langenfelder Flüchtlingsunterkunft am Freitagabend suchten Ermittler des Kriminalkommissariats am Mittwoch gemeinsam mit einem externen Brandsachverständigen den Brandort noch einmal au. Dabei stellten die Ermittler fest, dass der erste Brand in einem Nachbargebäude neben der eigentlichen Flüchtlingsunterkunft gegen 21.20 Uhr ausgebrochen sein muss. Hier hatte unter anderem eine Matratze gebrannt. Die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar. Ein technischer Defekt gilt nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen jedoch als unwahrscheinlich.