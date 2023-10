Brandstiftung in Monheim Im Berliner Viertel brennen gleich neun Müllcontainer

Im Berliner Viertel haben erneut Unbekannte mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag neben einem Wohnhaus. Die Polizei geht nach eigenem Bekunden davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Feuerwehr wurde gegen 4.30 Uhr zu dem Brandausbruch an der Weddinger Straße gerufen. Sie konnte einen noch größeren Schaden abwenden. Gleichwohl brannten sechs Müllcontainer laut Polizei vollständig ab, drei weitere wurden beschädigt. An dem ungefähr 15 Meter entfernten Mehrfamilienhaus entstand kein Schaden. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Containern auf mehr als 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594 6350.