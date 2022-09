Stadtverwaltung : Brandstifter: 5000 Euro Belohnung

Die Feuerwehr rückte in den vergangenen Wochen mehrfach aus. Foto: Patrick Schüller

Monheim Im Zeitraum von Samstag, 23. Juli, bis Sonntag 4. September, haben unbekannte Täter dort jeweils am späten Abend insgesamt 27 Autos, die dabei teilweise erheblich beschädigt wurden, in Brand gesetzt.

Trotz des Einsatzes ziviler Kräfte und verstärkter Streife im Berliner Viertel, hat die Polizei den oder die Brandstifter noch nicht gefasst. Im Zeitraum von Samstag, 23. Juli, bis Sonntag 4. September, haben unbekannte Täter dort jeweils am späten Abend insgesamt 27 Autos, die dabei teilweise erheblich beschädigt wurden, in Brand gesetzt. Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Wer kann sonstige Angaben zu verdächtigen Personen machen? Für Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des oder der Täter führen, hat die Stadt Monheim jetzt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die mit den Ermittlungen betraute Kreispolizeibehörde Mettmann unter Telefon 02104 982 6350 entgegen.