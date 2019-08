Monheim : Brandserie an der Bleer Straße

Brandserie an der Bleer Straße

Erst brannte das Wohnmobil links aus. Stunden später musste die Feuerwehr gleich daneben einen Kleinwagen und einen Bauschuttcontainer löschen, die ebenfalls in voller Ausdehnung brannten. Foto: Patrick Schüller

Monheim Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden wurde die Feuerwehr gerufen.

(ilpl) Die Feuerwehr Monheim am Rhein wurde heute gegen 5 Uhr zu einem Brandeinsatz auf die Bleer Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten ein Wohnmobil und Teile einer Hecke in voller Ausdehnung mit starker Rauchentwicklung. Die Flammen drohten auf ein weiteres Auto und eine Gartenhütte überzugreifen. Letztere habe bereits am 2. März 2018 gebrannt, wie die Feuerwehr akribisch anmerkt.