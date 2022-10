Feuer in Langenfeld : Katzen sterben durch starken Rauch bei Brand in Reihenhaus

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Brand in Langenfeld - zwei Katzen sterben im Rauch

Langenfeld Am Sonntagabend musste die Feuerwehr in Langenfeld zu einem Feuer in einem Wohnhaus ausrücken. Insgesamt waren die Retter mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Ein Brand im Keller hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anwohner meldeten um kurz nach 18 Uhr, dass in einem Reihenhaus an der Jahnstraße mehrere Rauchmelder ausgelöst hätten und Brandgeruch wahrnehmbar sei, berichtet die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude bereits massiv verraucht, woraufhin Vollalarm für die Feuerwehr ausgerufen wurde. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Noch war unklar, ob sich Menschen in dem Gebäude aufhielten, so dass zwei Trupps in die Räumlichkeiten gingen. Der Rauch war dabei so dicht, dass es keine Sichtmöglichkeiten gab. Die Einsatzkräfte fanden zwei leblose Katzen, für die jede Hilfe zu spät kam.

In einer Kellerwohnung wurde der Brandherd schließlich entdeckt. „Die starke Hitze und die relativ geringen Abluftmöglichkeiten erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte“, berichtet die Feuerwehr. Mehrere Trupps waren notwendig, bis das Feuer vollständig gelöscht werden konnte. Im Anschluss an die Löscharbeiten musst das Gebäude ausgiebig gelüftet werden, auch eine weitere Wohnung wurde dafür gewaltsam geöffnet. Insgesamt war die Feuerwehr Langenfeld mit elf Fahrzeugen im Einsatz.

(top)