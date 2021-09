Großeinsatz der Feuerwehr : Autowerkstatt in Langenfeld brennt - Warnung an Anwohner

Foto: Patrick Schüller 10 Bilder Großbrand in Langenfeld - Feuer in Autowerkstatt

Langenfeld Eine Autowerkstatt an der Hans-Böckler-Straße in Langenfeld brennt in voller Ausdehnung mit massiver Rauchentwicklung. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren Explosionen im Gebäude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr ist am frühen Abend zu einem Brand an die Hans-Böckler-Straße ausgerückt. Eine Autowerkstatt stand in Flammen. Schon von Weitem waren dicke, dunkle Rauchwolken zu sehen. Rund 50 Einsatzkräfte seien vor Ort, berichtet ein Sprecher.

Die NINA-Warn-App sei ausgelöst worden. Außerdem habe man Fachleute für die Luftmessung des Kreises Mettmann angefordert. Zwei Mitarbeiter der Werkstatt seien verletzt. Ob giftige Stoffe in die Luft gelangt seien, werde noch geprüft.

Mehr in Kürze

(pc)