Feuerwehreinsatz in Monheim : 18 Menschen aus brennenden Wohnungen gerettet – Bewohner riefen um Hilfe

Monheim Bei einem Brand in Monheim am späten Samstagabend rettete die Feuerwehr 18 Menschen und einen Hund aus einem brennenden Mehrfamilienhaus. Mehrere Kleinkinder mussten über die Balkone gerettet werden. Auch ein Sprungpolster wurde aufgestellt.

Denn in dem Gebäude spielten sich dramatische Szenene ab: Als die Drehleiter eintraf, riefen bereits etliche Menschen aus mehreren Geschossen an Fenstern und Balkonen um Hilfe, berichtet Wachleiter Torsten Schlender. Auf der Gebäuderückseite stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss vollends in Flammen, sie drohten auf das nächste Geschoss überzugreifen. Die Feuerwehr stellte sofort ihre Drehleiter in Position, um mit der Rettung der gefährdeten Menschen zu starten und begann parallel dazu, den Brand im Gebäudeinneren über das Treppenhaus zu bekämpfen.