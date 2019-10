Langenfeld : Boxberg erhält Spitzen-Kontrabaß

Milan Boxberg aus Langenfeld wählte einen Kontrabass von Rubner aus, 2003 in Markneukirchen gebaut. Foto: Jann Wilken. Foto: RP/Jann Wilken

Langenfeld Als Preisträger von „Jugend musiziert“ wurde er vom Deutschen Musikinstrumentenfonds ausgestattet.

(elm) Milan Boxberg (13 Jahre) aus Langenfeld ist einer von 25 jungen Musikern, die jetzt Streichinstrumente aus dem deutschen Musikinstrumentenfonds erhalten haben. Insgesamt neun Violinen, zwei Bratschen, zehn Violoncelli und vier Kontrabässe wurden an 25 herausragende Preisträger von „Jugend musiziert“ vergeben.

Die Musiker sind im Alter von neun bis 18 Jahren und kamen aus ganz Deutschland für einen Tag nach Hamburg, um eines der begehrten Leihinstrumente aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds auszuwählen. Ab früh morgens hatten die jungen Musiker in den Räumen des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg die Gelegenheit, die Instrumente anzuspielen. Zur Vergabe standen besonders klangschöne Streichinstrumente, darunter über 300 Jahre alte historische Raritäten, und seltene Instrumente mit verringerter Korpusgröße, an denen junge Virtuosen noch wachsen können und die für den Nachwuchs in den allermeisten Fällen unerschwinglich sind.