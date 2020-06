Traumatische Geburt : Bonding-Bad hilft Eltern und Kind

Die Kinderkrankenschwestern Cordula Kießer und Barbara de Ridder-Bertram (v. li.) unterstützen Eltern bei traumatischen Geburten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Komplikationen bei der Geburt können das Verhältnis von Mutter und Baby traumatisch beeinflussen. Das Richrather Krankenhaus bietet Unterstützung an – mit einem durchscheinenden Plastikgefäß, das an einen großen Putzeimer erinnert und mit 37 Grad warmem Wasser gefüllt wird.

Die Geburt eines Babys soll für Eltern häufig die Krönung ihrer Ehe oder das i-Tüpfelchen der Partnerschaft sein. Doch nicht immer läuft alles so, wie erträumt, und es stellen sich Komplikationen ein. Vielleicht müssen die Ärzte im Kreißsaal eine Saugglocke einsetzen, einen Dammschnitt machen, oder das Kind wird per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. „Eine Geburt ist auch immer traumatisch“, weiß Cordula Kießer, Kinderkrankenschwester am Richrather St.-Martinus-Krankenhaus.

Jede Frau nehme die Entbindung aber anders wahr und verarbeite sie individuell. Viele sagten: „Hauptsache, dem Kind geht es gut.“ Andere wiederum geben unbewusst dem Baby ein Stück Mitschuld an der Situation. Dies könne die Bindung zwischen Eltern und Kind empfindlich stören. „Jede siebte Geburt wird nicht richtig verarbeitet, und die Mütter behalten unglückliche Empfindungen zurück“, berichtet Dr. Detlev Katzwinkel, Chefarzt der Gynäkologie in Langenfeld. Mit dem Bonding-Bad könne das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Eltern und Neugeborenem in solch einer unerwarteten und traumatischen Situation aufgebaut und gestärkt werden.

Info Zertifizierung verzögert sich wegen Corona Wann 1996 ging in Richrath das Konzept „familienfreundliche Geburtshilfe“ an den Start. 2015 erhielt das St.-Martinus-Krankenhaus zum ersten Mal nach Vorgaben von WHO und Unicef das Qualitätssiegel „babyfreundlich“. 2017 gab es eine Bestätigung. Im November 2020 hätte die Re-Zertifizierung erneut angestanden, doch wegen der Corona-Krise wird die Phase bis zum Frühjahr 2021 verlängert. Was Für das Zertifikat und die Dokumentation müssen alle Abläufe auf der Station unter festgelegten Kriterien geprüft werden.

Cordula Kießer und ihre Kollegin Barbara de Ridder-Bertram stellen den werdenden Eltern die Möglichkeit des Bonding-Bades bereits bei der Kreißsaal-Führung vor. Sie weisen darauf hin, dass sie diese Hilfe zur Bindung anbieten, wenn Mütter „die Geburt nicht so erleben, wie sie sich das vorgestellt haben“. Das durchscheinende Plastikgefäß, das an einen großen Putzeimer erinnert, wird dann mit 37 Grad warmem Wasser gut gefüllt und direkt neben dem Bett der Mutter aufgestellt. Der Säugling kann sich darin frei bewegen. Die Schwestern oder die Eltern halten vorsichtig das Köpfchen. Interessant: Das Baby suche sich eine Position wie im Bauch der Mutter, drücke sich eventuell an den Eimer-Rand. Und wenn es genug habe, stoße sich das kleine Wesen vom Boden ab oder krabbele mit den Füßen an der Wand hoch. „Ich ermutige die Frauen dann, ihr Kind wieder herauszuziehen“, sagt Kießer. Bedeckt mit warmen Handtüchern darf es dann noch feucht auf dem Bauch der Mutter entspannen. Wenn möglich, sind die Väter dabei. „Das nimmt ihnen den Stress und die Hilflosigkeit, die auch sie bei einem Kaiserschnitt oft erleben.“

Dass Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes immer älter werden, erleichtere die mentale Situation nicht. Im Schnitt seien sie 31,1 Jahre alt und dächten sehr viel und intensiv darüber nach, wie alles ablaufen soll, erlebt der Chefarzt. Im Internet werde in entsprechenden Foren gerne so getan, dass, wenn man alles richtig mache, die Mutter eine tolle Geburt erleben werde. „Man kann aber nicht alles im Leben bestimmen.“ Aus Enttäuschung suchten einige Mütter dann jemanden verantwortlich zu machen. „Das müssen die Wochenbettpflegerinnen auffangen.“ Sowohl Cordula Kießer als auch Barbara de Ridder-Bertram haben immer wieder Frauen betreut, die nicht in Kontakt zu ihrem Kind gekommen sind. „Sie hatten Probleme beim Stillen oder Füttern.“