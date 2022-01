ÖPNV war beeinträchtigt : Entwarnung: Bombe am Berliner Ring ohne Zünder

Monheim Schreck am Nachmittag in Monheim. Bei Bauarbeiten wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Gegen 18 Uhr kam die Entwarnung.

Der Alarm auf der Monheimer Feuerwache geht um 15.22 Uhr ein. Bei Baggerarbeiten im Kreuzungsbereich Weddingerstraße/Berliner Ring wird am Mittwoch, eine amerikanische Zehn-Zentnerbombe gefunden und der Feuerwehr per Telefon gemeldet. Die Wehr evakuiert vorsichtshalber einen direkt angrenzender Wohnblock. Einzelne Straßenabschnitte werden vorübergehend abgesperrt. Rund um Monheimer Tor und Rathaus herrscht Alarmstimmung. Entwarnung gibt es gegen 17.15 Uhr. Der herbeigerufene Kampmittelbeseitigungsdienst stellt fest: Der Blindgänger enthält keinen Zünder mehr.

Die 1000-Kilo-Bombe, so kündigt Stadtsprecher Thomas Spekowius an, wird am Donnerstagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert. Über Nacht wird sie durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Die Bewachung, so Spekowius, dient allein dem Zweck, dass sich niemand illegal des Sprengstoffs bemächtigt. Von dem Blindgänger geht keine Gefahr mehr aus. Demzufolge muss am Mittwoch nicht weiter evakuiert werden. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und kurz vor 18 Uhr Entwarnung gegeben. Die Feuerwehr hat sich auf den Ernstfall vorbereitet und ist mit 30 Einsatzkräften in Bereitschaft. 40 Wehrleute aus dem Kreis sind zur Unterstützung angefordert worden. Das teilt Feuerwehr-Chef Torsten Schlender mit.