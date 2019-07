Entschärfer im Einsatz : Bombenfund: Polizei räumt Teile der City

Polizeikolonne in der Monheimer Innenstadt. Foto: RP/Patrick Schüller

Monheim Die Evakuierung läuft seit Mittwochnachmittag. Die Weltkriegsbombe ist am Abend entschärft worden.

Die Bombe ruht unter einem roten Zeltdach. Eine 125-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hatte der Kampfmittelräumdienst bei der routinemäßigen Untersuchung der Baustelle Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße entdeckt. „Es gab drei verdächtige Stellen“, berichtet Ordnungsamts-Chefin Christiane Schärfke. Bei einer habe sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um eine Bombe handelt. Wegen der Hitze habe Sprengmeister Dirk Putzer dazu geraten, diese möglichst schnell zu entschärfen.

Der Fundort: Vorbereitungen für die Bombenentschärfung. Foto: RP/Patrick Schüller

Die Verwaltung hat deshalb schnell gehandelt und dafür gesorgt, dass im Umkreis von 300 Metern alle Häuser geräumt werden, darunter Rathaus und Rathaus-Center sowie das Altenheim St. Marien. Darüber hinaus hat die Stadt ihre Bewohner gebeten, Türen und Fenster in einem Radius von 500 Metern zu schließen.

Erfrischung für Bürger und Helfer: Einsatzstelle des DRK vor dem Otto-Hahn-Gymnasium. Foto: RP/Heike Schoog

Matthias Hilmer wohnt an der Alten Schulstraße, direkt gegenüber dem ehemaligen Krankenhaus. Er hatte gestern seinen ersten Urlaubstag und hat Mittagsschlaf gehalten. Ungewöhnlicher Lärm hat ihn gegen 15.30 Uhr geweckt. Doch dabei hatte er sich zunächst nichts gedacht, Kaffee getrunken, berichtet er. Erst als er die Feuerwehr-Durchsage gehört hat, dass das Haus zu räumen ist, hat er sich aufgemacht. mit kleinem Gepäck. „Bevor ich rausgegangen bin, habe ich dann selber noch mal bei den Nachbarn geklopft und geschaut, ob noch jemand zu Hause ist.“ Seither vertreibt er sich die Zeit rund um die Aula am Berliner Ring auf.

In einem Radius von 300 Metern (dunkler Bereich) wird ab 15.30 Uhr evakuiert. In dem helleren Rotbereich werden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen und das Gebäude nicht mehr zu verlassen. Foto: RP/Stadt Monheim

Anwohner, die nicht wussten wohin, konnten Ausweichmöglichkeiten in der Aula am Berliner Ring, in der Mensa der Sekundarschule nutzen. Auch die Kulisse hatte ihre Türen geöffnet. „Gegen 15 Uhr kam der Anruf von der Stadt, ob ich als Pächter die Kulisse aufmachen könnte, um die Evakuierten zu versorgen“, berichtet der Caterer. Schnell habe er aus dem Bürgerhaus Baumberg noch Getränke geholt.

Das kleine Bistro vor der Aula ist voll. Christa Hamacher sitzt dort mit ihren Nachbarinnen. „Ich habe das erst gar nicht mitgekriegt“, sagt sie. Doch die Tochter ihrer Nachbarin hatte zunächst ihre Mutter verständigt, weil ihr Bus wegen derr Evakuierung nur bis zu Baumberger Chausse gefahren ist. auf Facebook hat sie die Nachricht vom Bombenfund gelesen. Jetzt warten die Drei darauf, dass sie in ihre Wohnungen an der Neustraße zurückkehren können. „Bei Bombenwasser“, scherzt Hamacher.

Während Christa Bormacher und mit ihre viele andere im Schulzentrum warten, kommen immer wieder die Busse der BSM an. Sie bringen die Menschen aus dem St.-Marien-Altenheim in die Aula, in Rollstühlen. Etliche Begleiter fahren mit, registrieren die Bewohner am Eingang zur Aula. „Wir müssen sehr oft hin- und herfahren“, sagt Hans-Peter Anstatt, vom Integrationsbüro der Stadt. „weil immer nur wenige Rollstühle in die Busse passen.“ Insgesamt 94 Bewohner hat das Altenheim, sagt Leiterin Irmgard Hoffmann. „Die letzten elf werden liegend mit Krankenwagen transportiert.“

Auch der Busbahnhof ist gesperrt. dort warten die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten wie DRK und Johannitern. „Zwei Drittel des Gebiets“, so sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann als Einsatzleiter gegen 17 Uhr, „sind evakuiert.“ Komplett menschenleer ist gegen 17.20 Uhr noch aber noch keiner der insgesamt zwölf Evakuierungsbezirke. Es wird dauern. Zuletzt, gegen 18 Uhr, fehlten dann doch nur noch die letzten elf Bewohner des Altenheims. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei waren von Beginn an im Einsatz, haben an jede Tür geklopft, um sicherzugehen, dass keiner mehr in den Häusern war. Eine riesige logistische Leistung, zu der Hilfe aus dem Kreis Mettmann und Wuppertal angereist war.