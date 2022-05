Langenfelds größter unterirdischer Kanal fertig gebohrt : Poststraße ist am 17. Mai gesperrt

Katrin hat am kommenden Dienstag ihre Arbeit fertiggestellt und darf den Kanal wieder verlassen. Foto: Dirk-R. Heuer

Langenfeld Der Bohrkopf, der den Regenrückhaltekanal unter der Poststraße gebohrt hat, beendet seine Arbeit. Am Dienstag, 17. Mai, kehrt die Riesenbohrmaschine namens Katrin zurück an ihren Anfangsort und wird wieder aus der Erde gehoben, um zum nächsten Einsatzort gebracht zu werden. Die Poststraße wird an diesem Tag gesperrt.

