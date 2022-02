Blutspendeaktion des DRK in Langenfeld : Blutspender dringend gesucht

Info

Vorgang: In der modernen Medizin wird das Blut aus einer Blutspende nicht mehr in seinem natürlichen Zustand verabreicht, sondern zuvor in die wesentlichen Bestandteile aufgeteilt. Der Patient bekommt immer nur den Teil des Blutes, den er für seine Genesung auch benötigt.

www.blutspendedienst-west.de