Blitzeinbruch: Mit gestohlenem Auto Einbruch in Postfiliale versucht

Mit gestohlenem Auto Einbruch in Postfiliale versucht

MONHEIM Mit einem gestohlenen Auto haben am frühen Freitagmorgen Einbrecher versucht, die Türe einer Postfiliale am Rathausplatz gewaltsam zu öffnen.

Gegen 1.08 Uhr hatte ein Anwohner lautes Krachen gehört und die Polizei alarmiert. Mehrere Täter hatten die Seitentür der Postfiliale in einem Durchgang der Fußgängerzone ein Stück weit aufgehebelt. Laut Polizei gelang es ihnen aber nicht, einzudringen. Darauf versuchten sie offensichtlich, den entstandenen Spalt unter Einsatz des als gestohlen gemeldeten grünen Mazda und Schläge zu erweitern, um an Versandstücke und Wertsachen zu gelangen. Doch das schafften sie nicht und fuhren davon. Zeugen sahen zwar den Mazda in Richtung Busbahnhof rasen, konnten die Täter aber nicht erkennen und beschreiben. Den gestohlenen Wagen entdeckte die Polizei kurz darauf auf dem Parkplatz Mehlpfad mit noch laufendem Motor.