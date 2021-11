Ronja Räubertochter in Langenfeld : Blinklichter feiern jetzt Premiere

Langenfeld Angesichts steigender Infektionzahlen gilt für „Ronja Räubertochter“ die 2G+-Regel. Maskenpflicht gilt während der gesamten Aufführung für Besucher.

„Zum Glück haben wir eine bessere Impfquote als in der Gesellschaft“, berichtet die Geschäftsführerin des Fördervereins Elisabeth Schaufheutle. „Bei den jugendlichen Darstellern über zwölf Jahren und in der ehrenamtlich mitarbeitenden Elternschaft liegen wir bei 98 Prozent Geimpfte“. Auch die Vereinsmitglieder hinter den Kulissen würden täglich getestet. „Die Vorstellungen jetzt abzusagen, wäre für das Ensemble emotional ein sehr schwerer Schlag,“ fasst die zweite Vorsitzende Sally Franz die Lage zusammen.

Der Schauplatz verfügt über eine moderne Belüftungsanlage, es wird permanent Frischluft zugeführt. Eine 2G-Regel für die Veranstaltungen wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, reicht dem Vorstand nicht aus. Mit Blick auf die Zuschauerzahlen hat der Vorstand von Anfang an eine Veranstaltung zusätzlich angeboten. Wer Sorge hat in einem zu vollen Saal zu sitzen, kann die Karte umtauschen und am Sonntag, 5. Dezember, um 11 Uhr buchen. Von 500 verfügbaren Plätzen sind an diesem Vormittag knappe 100 Plätze verkauft.