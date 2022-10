Langenfeld: Das Cafe Kunterbunt erfreut sich großer Beliebtheit : Das magische Zelt in Reusraths Mitte

Das magische Zelt in Reusraths Mitte

Langenfeld Serie Stadtteiltreff: Seit drei Jahren gibt es das Bistro Kunterbunt. Es ist zum ultimativen Treff im Dorfzentrum geworden, dank seiner netten und kreativen Betreiber Sandra Brücker-Materlik und ihrem Mann Uli.

Hier scheinen sich alle zu kennen. Als Langforterin staunt man im „Bistro Kunterbunt“ auf dem Reusrather Marktplatz nicht schlecht. Die attraktive Chefin „Sandra“ (Brücker-Materlik), eine vitale Dame mittleren Alters im modischen Outfit mit weiter Hose, serviert in bester Laune Waffeln, Pflaumen-Schmand-Kuchen, Flammkuchen mit Zwiebeln und Speckwürfeln, Kaffee und vor allem Kakao-Likör von Prinz, zu dem eine Freundin, die den hübschen Ort schon länger kennt, dringend rät. Die drei älteren Damen am Nachbartisch haben sich gerade niedergelassen und bestellen Kaffee und Kuchen.

Die gestandenen Rentnerinnen Margot, Waltraud und Helga sitzen nicht etwa im Café eines noblen Gebäudes, sondern in einem großen Vorzelt vor einem mobilen Container. In dem Container gibt es 18 Plätze, davor um die 50. Das hier ist ihr Lieblingsplatz, gestehen die drei voller Überzeugung. Als sie vor drei Jahren das neue Hinweisschild auf dem Marktplatz lasen und ihren ersten Kaffee im „Kunterbunt“ versuchten, sei der Betreiber sofort freudestrahlend auf sie zugekommen und habe sie mit den Worten begrüßt: „Ich bin der Uli!“

Am 28. Oktober wird das kleine Jubiläum ab 17 Uhr mit einem Glühwein-Opening und Live-Musik gefeiert. Mittlerweile ist das Container-Café mit seinem gemütlichen Vorzelt nicht mehr aus dem Dorfleben fortzudenken.

„Es gibt hier ja sonst keinen Treff in Reusrath“, sagen die drei Damen. Und „Sandra“ lasse sich immer wieder etwas Neues einfallen, von Frühstück über Musikveranstaltungen bis zum bayerischen Abend. „Zweimal die Woche sind wir hier“, sagt Margot, „manchmal auch dreimal.“

Wenn es kühler wird, hilft Sandra mit Heizstrahlern, Fellen, Wolldecken und Glühwein für die richtige Körpertemperatur. Das funktioniert jetzt schon seit 10. September 2019. „So ein Treffpunkt für Reusrather zum Klönen ist ganz in unserem Sinne“, hatte der städtische Chefplaner Ulrich Beul bei der Eröffnung seinerzeit gesagt. Das Bistro hat Corona dank seiner treuen Anhängerschaft überstanden. Die Reusrather sind ihm treu geblieben. Zumal in dem weißen Vorzelt auch die gewünschten 1,50 Meter Abstand zwischen den Tischen eingehalten werden konnten.

Sandra Brücker-Materlik und ihr Mann Uli geben dem Dorf im Süden Langenfelds offenbar genau das, was seine Einwohner mögen. Die meisten Gäste zwischen 16 bis 84 Jahre sind der Wirtin mit Vornamen bekannt. Gesiezt wird niemand. Die Chefin, die sich mit dem Bistro-Container vor drei Jahren einen Herzenswunsch erfüllte, ist nach wie vor begeistert bei der Sache. Wandergruppen aus Opladen, Radler von überall her, ältere Reusrather Herren, die auf ein Runde Spezial-Schnäpschen vorbeischauen, füllen täglich das Zelt und seinen Vorplatz. „Manche Freundschaften sind hier schon geknüpft worden“, sagt Sandra.

Ältere Mädels wie Helga (82) und Brunhilde (86) schätzen an Sandra, „dass sie alles hier mit Herzblut macht, dass man sogar mit dem Rollator kommen kann und es vor Ort eine Behinderten-Toilette gibt.“ Brunhilde, die früher in Reusrath wohnte und mittlerweile ins CBT-Haus umgesiedelt ist, besucht nach wie vor regelmäßig das Bistro Kunterbunt, um sich dort mit ihrer Freundin zu treffen.

Sabine und Volker aus Gieslenberg um die Ecke sind glücklich, „dass es hier überhaupt so etwas gibt. „Wir waren fast die ersten vor Ort und haben draußen bei Eis und Schnee Waffeln gegessen und uns die Hände abgefroren“, erinnern sie sich an den Winter 2019. „So etwas wie dieses Bistro haben wir hier im Ortskern sehr vermisst. Es ist so ungezwungen hier. Und wir hoffen, dass das alles bleibt.“