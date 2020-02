Frühblüher : Diese Pflanzen wachsen jetzt im Unterholz

Die Biologin Stefanie Egeling hat die Pflanzen Aronstab und Taubnessel ganz in der Nähe von Haus Bürgel entdeckt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Stefanie Egeling, Mitarbeiterin der biologischen Station Haus Bürgel, gibt einen Überblick über Frühblüher.

Von Petra Czyperek

Noch bedecken trockene, braune Blätter den Boden im Auwald rund um Haus Bürgel in Baumberg. Ende Februar ist es nass, kühl und windig. Doch erste hellgrüne Blättchen und kleine Blüten brechen durch das alte Laub. Frühlingsblüten wie Scharbockskraut und Buschwindröschen arbeiten sich der Sonne entgegen. Anfang März, wenn die Eichen und Eschen noch kein Laub tragen, ist die Hochzeit dieser Pflanzen, die dann den Waldboden wie große Teppiche bedecken, sagt Stefanie Egeling vom Team der Biologischen Station, die ihren Sitz in Haus Bürgel hat und auch für Langenfeld zuständig ist. Egeling ist dort für die Bereiche Botanik, Biotopkartierung, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Frühblüher sind die Hauptarten im Auwald. „Der Boden ist lehmhaltig und aufgrund der regelmäßigen Überschwemmungen sehr nährstoffreich“, ergänzt Geschäftsführerin Elke Löpke. Näher am Rhein überwiegen die Bestandteile Sand und Kies. Die nierenförmigen Blätter des Scharbockskraut sind noch vom letzten Hochwasser mit einer dünnen Schlammschicht überzogen. Kleine, gelbe Blüten bilden sich Anfang März. „Die Blätter enthalten viel Vitamin C. Man kann sie dem Salat beimischen“, berichtet Löpke. „Im Mittelalter waren die Blätter ein bewährtes Mittel gegen Skorbut.“

Im April ist im Auwald die Zeit des Bärlauchs. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Exkursionen rund um die Biologische Station 6. März Pflanzen- und pilzkundliche Vorfrühlingsexkursion am Urdenbacher Altrhein, 14 bis 16 Uhr. Anmeldung erforderlich unter Telefon 0211 8994800, Kosten 5 Euro, Treffpunkt Wanderparkplatz Baumberger Weg. 25. März Frühlingspilze, Frühlingsblüher und Wildgemüse im Auwald bei Baumberg, 15 bis 18 Uhr. Anmeldung: vhs@monheim.de, Kurs.Nr. 20S1604. Kosten 12 Euro, Treffpunkt: Haltestelle Campingplatz, Bus 788.

Fast zeitgleich blüht der Aronstab. Er ist an den meist braunen Blütenkolben zu erkennen. Auch dessen Blätter sind bereits in Baumberg und im Knipprather Wald zu sehen. Fliegen, die vom intensiven Duft angelockt werden, bestäuben die kleinen runden Blüten. Buschwindröschen und Veilchen bilden wenige Wochen später neue, weiße Blütenteppiche unter den Bäumen. „Man kann sie gut vom Wegesrand aus sehen.“ Im April ist dann die Zeit des Bärlauchs, der mit dem Schnittlauch, der Zwiebel und mit Knoblauch verwandt ist und kugelige, weiße Blüten bildet. Weil die Pflanze im Naturschutzgebiet wächst, ist das Pflücken verboten. „Wer möchte, kann Bärlauch aber im Garten an schattigen Stellen ziehen“, berichtet Löpke. Auch an Bachauen im Bergischen ist die Pflanze heimisch. Sie gilt als leckeres Würzmittel und ist gut gegen Bluthochdruck. Ameisen verteilten ihre Samen, die ölhaltig und nährstoffreich sind. „Sie versuchen, die Samen in ihren Bau zu transportieren, dabei gehen einige unterwegs verloren und sorgen für neue Pflanzen im Wald“, sagt Egeling.

Hellrosa blüht die Traube des Lerchensporns. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hellrosa blüht die Traube des Lerchensporns mit den kleinen Blüten im März. Direkt am Boden breitet sich der Gundermann mit seinen kleinen lilafarbenen Blüten aus und die rote Taubnessel blüht schon jetzt direkt am Wegesrand hinter Haus Bürgel, weiß Stefanie Egeling. Ihre Blätter sehen der Brennnessel sehr ähnlich. „Sie brennen bei Berührung aber nicht.“ Die Blüten erinnerten an kleine Orchideen. Bestäubt werden sie von Bienen und anderen Insekten, die von dem süßlichen Duft angelockt werden.

Das gelbe Scharbockskraut bildet auf dem Waldboden hübsche Blütenteppiche. Foto: Regina Thebud-Lassak

„Der Auwald ist artenreich“, wissen die Biologen. Und nach den Frühblühern erobern sich im Spätsommer indisches und drüsiges Springkraut ihre Plätze. „Ursprünglich kommt die Pflanze aus dem Himalaya“, sagt Egeling. Die Samenkapsel springe bei Berührung auf – und ist Namensgeber.

Mit Sorge beobachten die Biologen, dass immer wieder Gartenbesitzer Pflanzenabfälle im Wald entsorgen. „Aufgrund des Klimawandels vermehren sie sich gut. „Wir können beobachten, dass regionale Arten so immer mehr zurück gedrängt werden.“ Ziel sei es aber, die heimische Vielfalt in der Krautschicht zu erhalten.

Auch Johannis- und Stachelbeere wachsen in der Kämpe und tragen Früchte. Sie säen sich dort über Vögel aus, die die Beeren fressen und die Samen über den Kot ausscheiden. Biologe Norbert Tenten, der mit Kindergruppen in den Wald geht, hat „ganz in der Nähe von Haus Bürgel einen Riesenbusch“ entdeckt.