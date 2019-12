Bürgerstiftung der Sparkasse : Bibliothek erhält Spende für digitales Lernen

Langenfeld Die Bürgerstiftung der Stadtsparkasse unterstützt Neuanschaffungen.

Bürgermeister Frank Schneider und Sparkassenvorstand Stefan Noack haben sich die neuen Roboter etwas genauer angeschaut. Der Fachangestellte für Informationsdienste in der Bücherei, Tobias Jatzen, erklärt ihnen die Funktionen. Noack tippt mit Hilfe der Tasten auf dem Käfer dessen Weg ein. Nach Eingabe der Wegkombination muss der Vorsitzende nur noch auf „Los“ drücken und der Käfer beginnt seine Reise. Dann testet Schneider die digitale Alternative. Mit einem Tablet kann er ebenso den Weg festlegen. „Das ist für Kinder eine Möglichkeit, das Programmieren kennenzulernen“, erklärt Jatzen. Die digitale Bilderbuchsammlung wurde um die neueste Generation der Marke Tiptoi erweitert. In Büchern wie „Die Eiskönigin“ oder „Eine galaktische Weltraum-Mission“ können die Kinder mit dem „Tiptoi-Stift“ ihre eigene Geschichte erzählen. Mit der neuen Rüssel-Kamera, oder auch „Snake“-Kamera genannt, können Mädchen und Jungen neue Orte erforschen. „Damit können sie zum Beispiel in offene Baumstämme schauen“, erzählt Bibliothekarin Jutta Benkowsky. Die Kamera sei sehr flexibel in der Ausrichtung. Das Repertoire wurde auch um ein digitales Mikroskop erweitert. „Es gab auch einen Hörspiel-Workshop. Dort konnten die Kinder Geschichten verschiedener Helden aus ihren Lieblingsbüchern hören. Mit der Tonie-Box lassen sich Hörspiele abspielen, wenn man die jeweils zugehörigen Figuren auf die Box stellt“, erläutert Mitarbeiterin Janna Kasper. Die Figuren-Sammlung wurde mit der Spende ebenfalls aufgestockt. Die neuen Spielzeuge können ab sofort ausgeliehen werden. Es wurden aber auch spezielle „digitale Medienkisten“ zusammengestellt, die die Kindertagesstätten verwenden können.