Langenfeld : BGL fragt nach Zweitwohnsitzsteuer

Langenfeld Rund 1300 angemeldete Zweitwohnsitze gibt es, doch keine Steuer. Die BGL will dies prüfen lassen und hofft auch auf eine Lenkungsfunktion für den Wohnungsmarkt.

Zusätzliche Einnahmen von jährlich rund 500.000 Euro sieht die Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) bei der Einführung einer Zweitwohnsitz-Steuer. Mit ihrer Anfrage will sie die Möglichkeiten der Abschöpfung dieser Gelder klären lassen. Immerhin gebe es laut BGL circa 1100 Menschen, die einen Zweitwohnsitz in der Stadt hätten. Wie alle anderen Bürger auch, würden sie die öffentlichen Daseinsvorsorge sowie die Angebote der Stadt nutzen, dafür aber keinen „finanziellen Beitrag“ leisten. Aus diesem Grund hätten andere Kommunen eine entsprechende Zweitwohnsitz-Steuer eingeführt. Die BGL verweis unter anderem auf die Stadt Velbert, die in ihrem Haushalt Einnahmen von rund 45.000 Euro generiere, die aus den 200 Bescheiden der Zweitwohnsitz-Steuer stammen. Hochgerechnet auf Langenfeld ergäben sich daraus rund eine halbe Million Euro zusätzlich.