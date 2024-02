Die Städte bewerten die Einführung unterschiedlich: Langenfeld plädiert für einheitliche Regelungen Bezahlkarte für Flüchtlinge – Monheim sagt „Nein“

Gerade erst hatten sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer darauf geeinigt, eine einheitliche Bezahlkarte für Flüchtlinge auszustellen, statt weiter auf Bargeld zu setzen. Damit will man mögliche Anreize für Migration zurückfahren. Nordrhein-Westfalen möchte jetzt aber, dass die Städte selbst über die Einführung bestimmen. Und, dass sie an den Kosten beteiligt werden. Vom Städte- und Gemeindebund kommt dazu Kritik. Die Kommunen müssten einbezogen werden, argumentierte beispielsweise Hauptgeschäftsführer Christof Sommer. So bewerten die betroffenen Bürgermeister und Politiker in Langenfeld und Monheim das Vorgehen: