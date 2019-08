Monheim : Bewährung: Geklaute Räder für den Flohmarkt verladen

Langenfeld/Monheim Wegen des geplanten Verkaufs von gestohlenen Fahrrädern ist ein Ehepaar am Donnerstag vor dem Langenfelder Amtsgericht zu Haft- und Geldstrafen verurteilt worden.

Die Nachbarn hatten die Polizei wegen Ruhestörung gerufen. So flog der geplante Verkauf von 28 gestohlenen Fahrrädern auf, die der 41-jährige gebürtige Mazedonier aus Monheim nachts wohl recht geräuschvoll aus dem Keller holte und in zwei an der Straße geparkte Transporter verladen wollte. Seine 42-jährige Ehefrau, die aus Serbien stammt, hatte ihm beim Hochtragen und Einladen der Drahtesel geholfen.