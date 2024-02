Schulen in Langenfeld Bettine-von-Arnim-Gesamtschule präsentiert sich kreativ

Wer am Donnerstagabend das Forum der Bettine von Arnim-Gesamtschule betrat, fand sich nicht nur in einer Kunstgalerie wieder, sondern konnte auch ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Bühnenprogramm erleben. Unter dem Motto „Bettine kreativ“ präsentierten alle ästhetischen Fächer wie Kunst, Darstellen und Gestalten sowie Musik die Ergebnisse ihrer Arbeit. In die Veranstaltung waren auch Schüler des Eventmanagement-Kurses eingebunden, die Crêpes anboten und Schüler der Q2, die für die Getränke sorgten. „Die Schule hat so viele Angebote“, sagte Mirja Bierther, Lehrerin Kunst sowie Darstellen und Gestalten. „Die Idee war, den Abend gemeinsam auf die Beine zu stellen.“