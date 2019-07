Langenfeld : Rathaus-Betrug: Anklage ist fertig

LANGENFELD Ein Ex-Mitarbeiter des Langenfelder Gebäudemanagements zweigte 1,9 Millionen Euro für sich ab, doch viele Taten sind verjährt.

Anderthalb Jahre ist es her, dass im Rathaus ein unglaublicher Betrug aufflog: Fast 20 Jahre lang hatte ein Fachmann aus dem städtischen Gebäudemanagement bei der freihändigen Vergabe von Instandhaltungsarbeiten insgesamt 1,9 Millionen Euro für sich abgezweigt. Erst im Februar 2018 kamen ihm Vorgesetzte auf die Spur. „Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ist jetzt endlich fertig“, gab der städtische Fachbereichsleiter Jürgen Öxmann in der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt. Vorgeworfen werden dem gefeuerten Ex-Mitarbeiter demnach 446 Fälle vom gewerbsmäßigem Betrug und Urkundenfälschung.