In Langenfeld und Monheim blieb das Schneetreiben aus Betriebshöfe sind in den kommenden Nächten in Bereitschaft

Auf dicke Flocken warteten zumindest die Kinder am Mittwoch vergeblich. Die Autofahrer wird es gefreut haben, denn das große Chaos blieb am Morgen in Langenfeld und Monheim aus. Weil es aber am Dienstagabend Frost gegeben hat, und sich in der Nacht Rauhgreif bildete, waren die Mitarbeiter der beiden Betriebshöfe seit Dienstag im Einsatz und streuten Salz auf die Straßen.