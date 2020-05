Langenfeld : LVR-Klinik hebt Besuchsverbot auf

Langenfeld Patienten dürfen bei Einhaltung der Hygienevorschriften ihre Angehörigen sehen.Der regelmäßig tagende Krisenstab der Klinik hat auf dieser Grundlage ein Besuchskonzept entwickelt, das seit Mittwoch wieder Angehörigen und Freunden ermöglicht, stationär untergebrachte Patienten in Langenfeld und im Behandlungszentrum Solingen zu besuchen.

(pc) Die LVR-Klinik Langenfeld ermöglicht ab sofort wieder schrittweise Besuche von Patienten auf Basis der aktualisierten Coronaschutzverordnung. Zur Risikominimierung waren in den vergangenen Wochen Besuche komplett ausgesetzt, so die Klinik. Der regelmäßig tagende Krisenstab der Klinik hat auf dieser Grundlage ein Besuchskonzept entwickelt, das seit Mittwoch wieder Angehörigen und Freunden ermöglicht, stationär untergebrachte Patienten in Langenfeld und im Behandlungszentrum Solingen zu besuchen. Das Konzept legt nahe, Besuche nach Möglichkeit im Freien stattfinden zu lassen. „Aufgrund des großen Klinikparks und des überwiegend schönen Wetters lässt sich die Empfehlung meist gut realisieren“, sagt Holger Höhmann, Vorstandsvorsitzender. Wichtig sei, dass Besucher vorab einen Termin über das Pflegepersonal der Station vereinbaren. Aktuell dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig pro Patient für die Dauer von 30 Minuten zu Besuch kommen und nur ein solcher Besuch ist pro Tag zulässig. „Besucher werden über die Schutzmaßnahmen aufgeklärt und in der Händehygiene angewiesen. Zudem wird ein Symptomscreening durchgeführt“, erläutert Jutta Muysers, Ärztliche Direktorin. „In allen Gebäuden der Klinik besteht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Kann ein Treffen nicht im Freien stattfinden und die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden, sind weitere Schutzmaßnahmen erforderlich“. Über die Einzelheiten bezüglich eines Besuchs können sich die Patienten sowie deren Angehörige und Freunde, die zu Besuch kommen möchten, über das Pflegepersonal der jeweiligen Station informieren.