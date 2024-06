Tag der Architektur am letzten Juniwochenende Besucher besichtigen zwei Objekte in Langenfeld

Der nächste Tag der Architektur findet in Nordrhein-Westfalen am 29. und 30. Juni statt. Das bundesweite Motto lautet: „einfach (um)bauen“. Damit soll die Wertschätzung und Entwicklungsfähigkeit des Bestandes verdeutlicht werden, schreibt die Deutsche Architektenkammer. Unter den 153 Beispielen für neue und erneuerte Architektur, die die Besucher am letzten Juniwochenende in 83 Städten und Gemeinden entdecken können, sind auch zwei Objekte in Langenfeld.