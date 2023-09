Langenfeld-Bademeisterin Christel Schreiber (82) „Kraulen – die entspannteste Art zu schwimmen“

Langenfeld · Brustschwimmen? Na klar, das kann jeder, der Schwimmen gelernt hat. Doch was ist mit Kraulen oder Rückenschwimmen? Der Schwimmverein Langenfeld hat Tipps parat – in der neuen Folge unserer RP-Serie „Wassersport in Langenfeld und Monheim“.

12.09.2023, 06:00 Uhr

Der hat’s drauf: Der deutsche Olympia-Teilnehmer Florian Wellbrock beim Freiwasserschwimmen. Foto: dpa/Oliver Weiken

Von Pauline Gutmann

Es sieht toll aus, wenn einer schnell und trotzdem elegant an dir vorbeikrault oder beim Rückenschwimmen die ganze Bahn über die Linie hält. Wie ist es möglich, zu kraulen, ohne nach 20 Metern außer Atem zu sein? Oder beim Rückenschwimmen den Mitschwimmern nicht in die Quere zu kommen? Kann man das auch auf die Schnelle lernen?