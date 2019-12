Ausflugsziele : Besondere Weihnachtsmärkte in der Region

Nordischer Weihnachtsmarkt am 14. und 15. Dezember in Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Großraum Düsseldorf In der Region gibt es viel zu entdecken. Hier sind unsere Tipps für den Advent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Design im Museum Zugegeben: Duisburg liegt nicht gerade um die Ecke. Aber der „Nikolausmarkt Kunst Design“ am 7. und 8. Dezember (Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr) im Binnenschifffahrtsmuseum Duisburg lohnt die Anreise gleich dreifach. Das Binnenschifffahrtsmuseum ist ein sehr interessantes, spannendes und vielfältiges Museum – auch für Familien mit Kindern. Der Eintritt ist frei. Besonders ist auch das Museumsgebäude. Es ist eine ehemalige Jugendstil-Badeanstalt. Und zum dritten ist der Nikolaus-Markt etwas ganz Besonderes. Künstler und Designer präsentieren und verkaufen ihre Arbeiten mitten im Museum. Der Eintritt ist frei. Hier gibt es so viel zu sehen, dass man schon einige Stunden Zeit mitbringen sollte. Schüler/innen der Grundschule in Ruhrort haben das Museum weihnachtlich geschmückt. Es gibt Ruhrorter Currywurst und Glühwein, Waffeln, Kuchen und Weihnachtsgebäck. Kostenfreie Parkplätze direkt vor dem Museum. Adresse: Apostelstraße. 84, in Duisburg.

Das Binnenschiffahrtsmuseum in Duisburg ist in einem Jugendstil-Schwimmbad untergebracht. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Lichterzauber Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Benrath ist ein Hingucker und besonders stimmungsvoll illuminiert. Schön geschmückte Buden stehen am Schlossteich und laden zu einem Bummel mit Blick auf das erleuchtete Schloss ein. Der Weihnachtsmarkt ist bis 22. Dezember 2019 geöffnet, aber nur Freitag (14 bis 21 Uhr), Samstag: (11 bis 21 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr). Eintritt frei. Wer mit dem Auto kommt, hat Probleme, einen Parkplatz zu finden. Am besten mit der U-Bahn (71 und 83) anreisen. Adresse: Benrather Schloßallee 100-106.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath in Düsseldorf ist immer nur an den Adventswochenenden geöffnet. Foto: RP/Dominik Schneider

Best of Bergisch Der Aufderhöher Weihnachtsmarkt in Solingen ist gerade von den Hörern des Lokalradios RSG zum schönsten Weihnachtsmarkt in Remscheid und Solingen gekürt worden. Am 7. und 8. Dezember – jeweils von 11, am Samstag bis 20 Uhr und am Sonntag bis 19 Uhr – öffnen im schönen Bethanien–Park über 20 festlich geschmückte Buden ihre Tore. Sowohl im Diakonissen-Mutterhaus und Haus Buche des Diakonischen Werkes Bethanien als auch im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde sind weitere 30 Stände aufgebaut. Anreise: Direkt vor dem Diakonischen Werk Bethanien gibt es eine Bushaltestelle. Auch der Aufderhöher Busbahnhof ist nur ca. 500 Meter entfernt. Es gibt rund 200 kostenfreie Parkplätze. Adresse: Aufderhöher Straße 169-175 in Solingen.

Verkauf auf dem Aufderhöher Weihnachtsmarkt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Romantisch Vom 13. bis 15. Dezember und 20. bis 22. Dezember. 2019 findet der romantische Weihnachtsmarkt im Schloss Grünewald in Solingen-Gräfrath statt. Mehr als 100 ausgewählte Kunsthandwerker und Künstler bieten im historischen Ambiente ihre ausschließlich selbst gefertigten Stücke an. Die Gastronomie ist gehoben und nicht ganz billig. Am Samstag und Sonntag stehen zusätzliche Parkplätze am Westring 340 (auf Wuppertaler Stadtgebiet) zur Verfügung. Eintritt: 7,50 Euro, Kinder bis einschließlich 16 Jahre sind frei, Hunde angeleint erlaubt. Adresse: Haus Grünewald 1 in Solingen.

Der Weihnachtsmarkt im Schloss Grünewald in Solingen-Gräfrath ist am dritten und vierten Adventswochenende geöffnet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)