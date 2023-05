Stadt startet besondere Führungen Mit dem Baby zu Monheimer Kunstwerken

Monheim · Monheim hat in den vergangenen Jahren reichlich Geld gesteckt in Kunst im öffentlichen Raum. Jetzt bietet die Stadt Führungen an, abwechselnd zu je einem Werk und für bestimmte Zielgruppen. Die RP war beim ersten Termin für Eltern mit Babys dabei.

17.05.2023, 12:55 Uhr

Die Premiere der „Kinderwagenführungen“ hatten Mutter Anastasia und Baby Sophia exklusiv. Ninja Walbers erklärte, was es mit Lüpertz' „Leda“ auf sich hat. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Isabel Klaas

Anastasia Verbitskaya trägt ihre drei Monate alte Tochter Sophia im Tuch vor der Brust. Der Frischling schläft selig an Mamas Körper, während diese sich auf den Weg zur „Leda“ am Rheinufer macht. Sie wird das im Volksmund etwas despektierlich als „Klumpenliesel“ titulierte Werk von Großkünstler Markus Lüpertz im Gespräch mit der Kunstkennerin Ninja Walbers erkunden.