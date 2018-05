Barbara Engelmann : "Berufsrückkehrer haben gute Chancen"

Regelmäßig bietet Barbara Engelmann Infoveranstaltungen für Berufsrückkehrer an. Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Foto: RALPH MATZERATH

Langenfeld Zweimal im Monat veranstaltet Barbara Engelmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Infoveranstaltungen für Berufsrückkehrer. Über die Chancen der Wiedereinsteiger sprach sie mit unserer Zeitung.

Engelmann Das kommt darauf an, welchen Beruf sie haben. In Pflegeberufen haben sie super Chancen. Viele haben auch eine klassische Ausbildung im Bürobereich. Da kommt es darauf an, ob sie die Anforderungen erfüllen, die der Arbeitsmarkt erfordert. Es gibt auch viele Frauen, und auch Männer, die lange nicht mehr berufstätig waren und sich überlegen, ob sie zurückkehren sollen. Das ist die "Stille Reserve". Hier können wir auch Fördermittel in die Hand nehmen, um sie wieder fit für den Beruf zu machen. Wenn es den erlernten Beruf nicht mehr gibt, kann man auch an eine Umschulung denken.