Langenfeld : Jugendliche informieren sich über Berufe

LANGENFELD/MONHEIM Bei der alljährlichen Berufsorientierungsbörse (BOB) gibt es am Mittwoch, 15. Mai, in der Langenfelder Stadthalle jede Menge Infos für Schüler.

Laut Mitorganisator Hans-Dieter Clauser vom Verein BOB-plus werden insgesamt 118 Firmen, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten oder sonstige Aussteller aus der ganzen Region einen eigenen Stand haben. Jugendliche von weiterführenden Schulen aus Langenfeld, Monheim und Leichlingen bekommen laut Clauser durch Gespräche und Vorführungen an diesen Ständen sowie bei insgesamt 30 Expertenvorträgen einen vielfältigen Einblick in die Berufswelt. Mit Blick auf den Fachkräftemangel werben die Aussteller um geeigneten Nachwuchs, bieten etwa Praktikumsplätze an. NRW-Justizminister Peter Biesenbach wird bei der BOB eine Kampagne vorstellen.