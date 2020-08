Kreis Mettmann : E-Commerce: Berufskolleg qualifiziert Schüler

Kreis Mettmann Das Berufskolleg Hilden ist für den Süden des Kreises Mettmann und darüber hinaus eine wichtige Berufsschule und bildet die Fachkräfte von morgen für die regionale Wirtschaft aus.

Jetzt kommen E-Commerce und E-Business in der kaufmännischen und informationstechnischen Berufsschule hinzu. CEBRA ist eine Initiative zur Vermittlung von E-Business Kompetenzen initiiert durch eco, dem Verband der Internetwirtschaft e.V. und legt den Fokus auf die Vermittlung kompetenzorientierter Handlungsstrategien zur Lösung realer Probleme des E-Business. Die Auszubildenden der kaufmännischen und informationstechnischen Bildungsgänge am Berufskolleg Hilden lernen anhand von praktischen Lernmodulen E-Business Know-how, bearbeiten eine begleitende Fallstudie und erarbeiten unternehmensnahe Inhalte.

Schüler des Wirtschaftsgymnasiums beschreiben ihre Eindrücke zum E-Commerce-Zertifikatskurs so: „Nach anfänglicher Unsicherheit über die selbststeuerende Art des Lernens haben wir uns schnell damit angefreundet. Von Vorteil war, dass bei Bedarf ein Lehrer beratend zur Seite stand. Positiv ist hervorzuheben, dass im Unterricht begonnene Arbeiten zu Hause fortgeführt werden konnten. Der Modulcharakter dieses Kurses ermöglicht es, im eigenen Lerntempo und in entspannter Arbeitsatmosphäre die Inhalte strukturiert zu erarbeiten. Die Inhalte sind in der Regel interessant aufgearbeitet. Vor allem die Möglichkeit, am Ende des Kurses eine eigene Webseite zu erstellen und darüber ein Zertifikat zu erhalten, hat für die nötige Motivation gesorgt und zusätzlich auch Spaß gemacht.“