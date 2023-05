BOB-Chef Clauser über Langenfelder Berufsbörse „Wir rechnen mit 2500 Messe-Besuchern“

Langenfeld/Monheim · Die Berufsorientierungsbörse in der Langenfelder Stadthalle naht. Hans-Dieter Clauser, der Cheforganisator der BOB, sagt, was die Schüler am 24. Mai erwartet.

14.05.2023, 16:00 Uhr

Die BOB ist immer auch für Action gut – hier Höhenarbeit vor der Stadthalle im Jahr 2014. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Gutmann