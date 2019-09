Langenfeld : Berghausen: Hier finden Neubürger Anschluss

Langenfeld Langenfelds nach der Einwohnerzahl zweitkleinster Ortsteil hatte in den vergangenen Jahren mit vielen Neubauten den größten Zuwachs.

Langenfelds zweitkleinster Ortsteil hat in den letzten Jahren am meisten Zuwachs bekommen. Unzählige Eigenheime und Wohnungen sind links und rechts der Düsseldorfer Straße (L 219, ehemals B 8) entstanden, ein Altenheim und ein Einkaufszentrum; zudem wird in wenigen Wochen eine schicke Kita am Geranienweg eröffnet.

Mobile Redaktion Die RP kommt am Donnerstag, 26. September, 11-12.30 Uhr, nach Berghausen. RP-Redaktionsleiter Stephan Meisel freut sich am Stehtisch vor dem Rewe-Supermarkt am Hugo-Zade-Weg 4 bei Kaffee und Gebäck auf nette Gespräche mit Menschen aus dem Stadtteil. Verkehr, Einzelhandel, Sicherheit und alles, was Berghausen betrifft, kann diskutiert werden.

Berghausen ist besonders. Besonders schön, besonders ruhig, besonders gut gelegen an Autobahn und S-Bahn, besonders gesellig und besonders grün, sind sich die Alten und die Jungen in diesem westlichen Stadtteil Langenfelds einig. „Wir sind froh und stolz, Berghausener zu sein“, sagt Mario Fernandes. Er ist 2012 mit seiner Frau Eva aus Düsseldorf zugezogen und damit ein Neuling im Dorf. Mittlerweile gibt es die beiden Kinder Louis (6) und Julia (4). „Wir haben damals etwas gesucht, wo unsere Kinder behütet aufwachsen können. Wo es eine Spielstraße und einen Spielplatz gibt und genug Grünfläche drum herum“, berichtet er. „Wir waren erstaunt, hier alles wie in der Großstadt vorzufinden: Finanzstärke, selbst eine Beachbar am Wasserski-Gelände – nur in erheblich entspannterem Rahmen“, sagt Eva Fernandes. Alles, was das junge Ehepaar gesucht hat, hat es in Berghausen gefunden: Freunde, eine funktionierende Nachbarschaft sowie „rheinisches Brauchtum und Tradition“, so Mario Fernandes, der darauf großen Wert legt. Auf den ersten Blick erstaunt das. Der Banker spricht zwar ein ausgewählt gutes Deutsch, sieht aber unverkennbar nicht nach dem rheinischen Prototypen aus. Das Geheimnis lüftet er gern: „Meine Mutter war Portugiesin, mein Vater Inder, aber ich bin in Deutschland geboren.“ So ziemlich mit eine seiner ersten Amtshandlungen am neuen Wohnort war es, den Kirmesjongen beizutreten und mit ihnen Dorfkarneval zu feiern.