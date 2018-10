Beratungsstelle Sexueller Missbrauch Langenfeld

Langenfeld/Monheim Die „Me-too-Debatte“ hat das Thema „Sexuelle Gewalt“ weiter ins öffentliche Bewusstsein gerückt, mehr noch, als es Beratungsstellen in den vielen Jahren zuvor geschafft haben. Jetzt hat der Langenfelder Verein „Sag’s“, der auch für Monheim zuständig ist, seinen Jahresbericht präsentiert.

Seit 1991 gibt es Sag’s in Langenfeld als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Mit einer Diplom-Psychologin, einem Notruftelefon ist die Einrichtung gestartet. Zwei Räume standen dafür zur Verfügung. Nach dem Umzug an die Düsseldorfer Straße stehen dem Verein heute deutlich mehr Räume und mehr Personal zur Verfügung. Aktuell gibt es vier feste Mitarbeiter, die für Diagnostik, Beratung und Begleitung sowie für die Prävention zuständig sind – finanziert durch spenden und städtische Zuschüsse.

Grund genug für den Verein, sich auch stark in der Prävention zu engagieren. Schwerpunkt dabei ist die Kooperation mit Schulen. Bereits in der Grundschule werden Kinder so ermutigt, sich gegen Übergriffe zu behaupten. In den weiterführenden Schulen arbeiten die Schüler aktiv mit, gestalten, wie zum Beispiel an der Bettina-von-Arnim-Gesamtschule Ausstellungen wie: „Nichts sagen, nichts hören, nichts sehen? Doch, Sag’s“.