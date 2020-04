Hotline geschaltet : Beratungsstelle ist telefonisch für Familien da

Monheim Wegen der Corona-Krise ist kein Publikumsverkehr im Haus der Chancen an der Friedenauer Straße möglich.

Gerade für Familien ist die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen und verminderten sozialen Kontakten eine enorme Belastung, weiß Ursula Blass (53). Die Diplom-Psychologin leitet seit März dieses Jahres die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche an der Friedenauerstraße 17 c, die für Ratsuchende aus Langenfeld und Monheim zuständig ist.

Aber es gebe auch konkrete Hilfen, beispielsweise wenn Mütter wissen wollen, wie sie mit ihrem Kind altersgerecht über die aktuelle Gefährdungslage sprechen, oder wie sie am besten bei den Hausaufgaben unterstützen können. Häufig werde außerdem gefragt, mit wem die Kinder überhaupt noch spielen sollen. Die Menschen befänden sich aktuell in einer Situation, mit der sie so nicht rechnen konnten, und in der sie sich hilflos fühlten. „Wie belastend das ist, merkt man erst nach und nach“, sagt die Leiterin. „Die Ängste arbeiten in uns.“

Mit den Familien, die bereits in der Beratung sind, werden telefonische Termine abgestimmt, berichtet die Psychologin. „Das klappt erstaunlich gut am Telefon“, so Blass. Zunächst seien die Kollegen verunsichert gewesen, inzwischen gelinge die Beratung auch ohne direkten Kontakt mit dem Gegenüber gut. Und man solle nicht scheuen, zum Telefonhörer zu greifen. Gerade in Familien, die sich in Scheidung oder Trennung befänden, könne die Situation jetzt eskalieren. Beispielsweise wenn ein Elternteil dem Kind aus Sorge um dessen Gesundheit verbieten will, den Vater oder die Mutter zu besuchen. „Kinder haben trotz Corona aber weiterhin das Recht, beide Eltern zu sehen.“