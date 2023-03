Benefizkonzer in der St.-Josef-Kirche Orgelkonzert bringt 2940 Euro für Erdbeben-Opfer ein

Die katholische Kirchengemeinde St. Josef und Martin dankt allen, die beim ökumenischen Benefizkonzert am vorletzten Sonntag Geld für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien gespendet haben. In einer Nachricht der Gemeinde heißt es: „Mehr als 52 000 Menschen haben ihr Leben verloren, tausende haben kein Zuhause, die Versorgung mit Nahrung, Trinkwasser und medizinischen Gütern ist beeinträchtigt. Die Hilfsbereitschaft ist groß.“ Beim Orgelkonzert in der St.-Josef-Kirche mit Ulrike Schön, Esther Kim und Matthias Krella – Peter Gierling war erkrankt – wurden 2940 Euro gespendet. Zuvor hatte eine Sammlung des Chores ImPuls 605 Euro eingebracht. Der Finanzausschuss der Gemeinde beschloss nun, insgesamt 5000 Euro an das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ zu überweisen.