Polizei verfolgt 18-Jährigen : Bekiffter Raser hat keinen Führerschein

Langenfeld Die Polizei hat am späten Donnerstagabend einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit einem nicht versicherten Auto durch Langenfeld gerast sein soll und der zudem keinen Führerschein besitzt.

Gegen 22 Uhr war der Besatzung eines Funkstreifenwagens ein blauer Opel Corsa aufgefallen, der deutlich zu schnell über die Lindberghstraße in Richtung Langforter Straße unterwegs war. Weil zudem der Fahrer augenscheinlich nicht angeschnallt war, betätigten die Polizisten die Anhaltesignale an ihrem Streifenwagen. Darauf habe der Opelfahrer plötzlich Vollgas gegeben und sei mit quietschenden Reifen auf die Langforter Straße abgebogen. Ohne auf den weiteren Verkehr zu achten sei er dann über In den Griesen und die Martinstraße gerast, wo ihn die verfolgenden Polizisten aus den Augen verloren. Weil ihnen ein Mercedes-Fahrer per Handzeichen den Fluchtweg über die Paulstraße andeutete, entdeckten die Polizisten den Corsa wieder und stoppten ihn in der Straße Zum Stadion.